Parkta donmuş halde 'mağara adamı' bulundu! Meğer gerçek çok başkaymış
ABD'de yaşanan bu olay, ülke gündemine düştü. Parka buz kalıbının içinde donmuş bir mağara adamını görenler, gözlerine inanamadı. Şaşkınlık veren bu olayın perde arkası kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
ABD'de yaşanan bu olay, ülke gündemine düştü. Parka buz kalıbının içinde donmuş bir mağara adamını görenler, gözlerine inanamadı. Şaşkınlık veren bu olayın perde arkası kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
ABD'nin Minneapolis şehrindeki bir parkta patikaların yanında bir buz bloğuyla kaplı donmuş bir mağara adamı keşfedildi.
Gizemli monolit, geçerken bir göz atmak için duran yerel yürüyüşçüleri büyülüyor.
Buzlu blok, geçen Kasım ayında Utah'ta bulunan metalik monolite benziyor. Daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde de bir anda farklı monolitler görülmeye başlanmıştı.