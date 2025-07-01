Park halindeki tıra arkadan çarptı! Feci kazada baba ve 3 çocuğu öldü
Anadolu Ajansı
|
Manisa'dan feci bir kaza haberi geldi. Kula ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.
Rıdvan A. (36) yönetimindeki 34 KLD 745 plakalı otomobil, park halindeki 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı.
15
Çarpmanın etkisiyle Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araçta sıkıştı.
25
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
35
Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
45