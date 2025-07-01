BIST 9.949
DOLAR 39,84
EURO 46,99
ALTIN 4.256,41

Park halindeki tıra arkadan çarptı! Feci kazada baba ve 3 çocuğu öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Park halindeki tıra arkadan çarptı! Feci kazada baba ve 3 çocuğu öldü

Manisa'dan feci bir kaza haberi geldi. Kula ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Park halindeki tıra arkadan çarptı! Feci kazada baba ve 3 çocuğu öldü - Resim: 1

Rıdvan A. (36) yönetimindeki 34 KLD 745 plakalı otomobil, park halindeki 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı.

15
Park halindeki tıra arkadan çarptı! Feci kazada baba ve 3 çocuğu öldü - Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araçta sıkıştı.

25
Park halindeki tıra arkadan çarptı! Feci kazada baba ve 3 çocuğu öldü - Resim: 3

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

35
Park halindeki tıra arkadan çarptı! Feci kazada baba ve 3 çocuğu öldü - Resim: 4

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

45