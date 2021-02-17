Paris'teki olaylar Tuba Büyüküstün'ü korkuttu hemen önlemini aldı
Tuba Büyüküstün, Paris'te evinin olduğu mahallede yaşanan hırsızlık olaylarının ardından önlemlerini aldı.
Neslihan Atagül'ün yerine Sefirin Kızı dizisine dahil olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Son olarak ise Paris'teki evini korumak için yaptığıyla gündeme geldi.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2019 yılında Paris'in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirmeye karar vermiş. Daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes almış.
Paris'e karşı ayrı bir sevgilisi olan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çifti 2011 yılında orada nikah masasına oturmuştu.
Sık sık Paris'e giden ve uzun süre kalan Büyüküstün, orada ev alarak hayallerini gerçekleştirdi.