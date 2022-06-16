Paris'te nikah masasına oturmuşlardı! Duygu Özaslan'ın gelinlik ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı

Yıllar önce yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan, geniş hayran kitlesi olan Duygu Özaslan geçtiğimiz gün basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris'te dünya evine girmişti. Yakın arkadaşlarıyla düğün yemeği için bir araya gelen çiftten Özaslan'ın dünyaca ünlü marka olan gelinlik ayakkabısının fiyatı ağızları açık bıraktı..