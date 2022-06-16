Paris'te nikah masasına oturmuşlardı! Duygu Özaslan'ın gelinlik ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı
Bir dönem yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Duygu Özaslan geçtiğimiz gün basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlenmişti. Dün akşam düğün yemeği için yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen çiftten Özaslan'ın dünyaca ünlü marka olan gelinlik ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı..
Yıllar önce yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan, geniş hayran kitlesi olan Duygu Özaslan geçtiğimiz gün basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris'te dünya evine girmişti. Yakın arkadaşlarıyla düğün yemeği için bir araya gelen çiftten Özaslan'ın dünyaca ünlü marka olan gelinlik ayakkabısının fiyatı ağızları açık bıraktı..
2 gün önce Paris'te nikah masasına oturan fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, dün akşam düğün yemeği verdi. Yemeğe gelinlik ve damatlıkla katılan çiftten Özaslan'ın 17 bin TL'lik topuklu ayakkabısı dikkat çekti.
2 gün önce dünya evine girdiler
Geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Duygu Özaslan, iki gün önce basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nikah masasına oturdu.
2 gün davet verdiler
Paris'te dünya evine giren çift, iki gün üst üste davet verdi.