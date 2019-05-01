Paris sokakları karıştı! Yaralılar var

Fransa’da Sarı Yelekliler’in yaklaşık 6 aydır ülke genelinde sürdürdüğü hükümet karşıtı şiddet eylemlerinin bir benzeri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de gerçekleşti. 1 Mayıs etkinliklerinde şiddet olaylarını önlemek üzere güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Birçok kentte gösterilerin yapılması yasaklandı.