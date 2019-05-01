Paris sokakları karıştı! Yaralılar var
Fransa’da Sarı Yelekliler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sokaklara akın etti. Başkent Paris'te polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
Fransa’da Sarı Yelekliler’in yaklaşık 6 aydır ülke genelinde sürdürdüğü hükümet karşıtı şiddet eylemlerinin bir benzeri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de gerçekleşti. 1 Mayıs etkinliklerinde şiddet olaylarını önlemek üzere güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Birçok kentte gösterilerin yapılması yasaklandı.
En az 30 metro istasyonunun kapatıldığı Paris’te hükümet olası şiddet eylemlerine tedbir olarak yürüyüş güzergahındaki çok sayıda iş yerinin geçici olarak kapatılmasını istedi. İçişleri Bakanlığı, Fransa genelinde 115 bin göstericinin sokağa inmesinin beklendiğini açıklamıştı.
Ülkenin kuzeyindeki kentlerinden biri olan Lille’de 1 Mayıs için sokağa çıkanlar "Macron, seni almaya geliyoruz" diye slogan attı. Polis bu gruba göz yaşartıcı gaz attı.
Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs yürüyüşü sırasında meydana gelen olaylarda, Black Blocs aktivistleri Paris’te ünlü fast food zincirine ait bir restoranı molotof kokteylleri ile yakmıştı.