Paris Jackson Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak! Hristiyanlar ayağa kalktı
Michael Jackson'ın 22 yaşındaki kızı Paris Jackson, Bella Thorne ve Gavin Rossdale’in de yer aldığı Habit adlı filmde, lezbiyen bir kadın olarak tasvir edilen Hz. İsa’ya hayat verecek.
‘Popun kralı’ unvanına sahip olan Michael Jackson’ın oyunculuk yapan kızı Paris Jackson yeni bir filme hazırlanıyor. 22 yaşındaki Jackson, yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracak.
Bella Thorne ve Gavin Rossdale'in de rol alacağı Habit adlı filmde seyirci, rock-n-roll görünümlü İsa Mesih'i dağınık saçları ve burun halkası olan bir kadın olarak seyredecek. Karakterin bir kadın olarak canlandırılacağı açıklansa da bir lezbiyen olarak tasvir edileceği daha önce belirtilmemişti. Dolayısıyla bu bilginin filme dair tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.
Filmin bir diğer yıldızı olan Bella Thorne, Hz. İsa fetişi olan ve rahibe gibi görünmeye çalışan şehirli bir parti kızını canlandıracak. Thorne’un karakteri ayrıca yanlış giden uyuşturucu anlaşmasının sonuçlarından kaçmaya çalışıyor.
Filmde yer alacak isimler arasında ayrıca Josie Ho, Jamie Hince, Alison Mosshart, Andreja Pejic ve Libby Mintz de var.