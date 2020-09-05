Paris Hilton'un kafayı taktığı Türk oyuncu bakın kim! Çok şaşıracaksınız
Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, Türk yıldıza kafayı taktı.
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ilişkilerden bahseden Paris Hilton, eski erkek arkadaşlarından 5'inin kendisine duygusal veya fiziksel istismarda bulunduğunu söylemişti.
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Hilton otellerinin varisi, "kimsenin yaşamaması gereken şeylere katlandığını" açıklayıp magazin gündemine damgasını vurmuştu.
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Güzel şarkıcı bu seferde kafayı taktığı ünlü Türk oyuncu ile magazin dünyasında zirveye oturdu.
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Paris Hilton, Instagram'da gördüğü Türk yıldızın fotoğraflarını Türk arkadaşı Çetin Tazeler'e gönderdi
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