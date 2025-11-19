Paris Hilton'un adı Epstein ile anıldı! O sözlere sert yanıt verdi...
Paris Hilton’un adı, hapiste ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein ve fuhuş ağı ortağı Ghislaine Maxwell ile anıldı. Maxwell’in, 44 yaşındaki sosyetik güzelle bir partide tanıştığı ve onu işe almak istediği iddia edildi. Hilton, söylentiler için açıklama yaptı.
Paris Hilton'un adı, hapiste ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili bir söylentiye karıştı.
Cinsel saldırı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı ve aynı zamanda fuhuş ağındaki ortağı olan Ghislaine Maxwell'in 44 yaşındaki sosyetik güzelle bir partide tanıştığı ve onu işe almak istediği iddia edildi.
"TIK TUZAĞI" DİYEREK AÇIKLADI
The Sunday Times'a konuşan Paris Hilton "Onunla tanıştığımı bile hatırlamıyorum. Tık tuzağı için çok iyi bir ismim" dedi.
Jeffrey Epstein 2019'da küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle istismar etmekten hüküm giyerek cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendini asarak 66 yaşında yaşamına son verdi.
TUTUKLANMIŞ VE HÜCREDE İNTİHAR ETMİŞTİ
Epstein, kendisi adına reşit olmayan kızları tedarik etmesi ve cinsel amaçlı insan ticareti ile ilgili suçlamalarla karşılaşan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile onlarca yıl süren bir ilişkiye sahipti. Bu iddialar Maxwell'in 2 Temmuz 2020'de FBI tarafından tutuklanmasına neden oldu. Maxwell, halen hapishanede cezasını çekiyor.