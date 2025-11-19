Paris Hilton'un adı Epstein ile anıldı! O sözlere sert yanıt verdi...

Jeffrey Epstein 2019'da küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle istismar etmekten hüküm giyerek cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendini asarak 66 yaşında yaşamına son verdi.

TUTUKLANMIŞ VE HÜCREDE İNTİHAR ETMİŞTİ

Epstein, kendisi adına reşit olmayan kızları tedarik etmesi ve cinsel amaçlı insan ticareti ile ilgili suçlamalarla karşılaşan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile onlarca yıl süren bir ilişkiye sahipti. Bu iddialar Maxwell'in 2 Temmuz 2020'de FBI tarafından tutuklanmasına neden oldu. Maxwell, halen hapishanede cezasını çekiyor.