Paris Hilton yatılı okulda istismara uğradığını itiraf etti! Çıplak bir halde...

"Duş alırken izlediler, çıplak bir halde..."

"Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu" diyen Hilton ayrıca, duş alırken yetkililer tarafından izlendiğini ve 'ceza olarak' çıplak bir halde tek başına bir odaya kapatıldığını anlattı.