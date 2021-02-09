Paris Hilton yatılı okulda istismara uğradığını itiraf etti! Çıplak bir halde...
ABD'li televizyon yıldızı Paris Hilton, 17 yaşındayken kaldığı yatılı okulda yetkililer tarafından istismara uğradığını itiraf etti.
Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu, şarkıcı, manken ve televizyon yıldızı Paris Hilton, Utah Eyalet Meclisi'nde, yatılı tedavi merkezlerinde kalan gençlere daha fazla hükümet gözetimi sağlanmasını destekleyen yasa tasarısı hakkında konuştu.
17 yaşındayken, 'eğlenceye olan aşırı düşkünlüğü' gerekçesiyle ailesi tarafından yatılı okul ve psikolojik tedavi merkezi olan Provo Canyon School'a gönderilen Hilton, burada travmatik anıları olduğunu gözyaşları içinde anlattı.
İlaç içmeye zorladılar: Okulda çalışanlar tarafından fiziksel şiddet gördüğünü, psikolojik olarak aşağılandığını ve tıbbi bir teşhis olmaksızın ilaç içmeye zorlandığını ifade etti.
"Duş alırken izlediler, çıplak bir halde..."
"Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu" diyen Hilton ayrıca, duş alırken yetkililer tarafından izlendiğini ve 'ceza olarak' çıplak bir halde tek başına bir odaya kapatıldığını anlattı.