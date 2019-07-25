Paris Hilton paraya kıydı! Köpekleri için malikane yaptırdı
Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, köpekleri için kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor.
Amerikalı 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Paris Hilton kendisine ait malikanelerinin yanı sıra köpeklerini de es geçmedi. Ünlü şarkıcı paraya kıyarak köpeklerinin rahatı için malikane yaptırdı.
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Hilton Otelleri'nin varisi Paris Hilton, evinin bahçesine dört köpeği için 325 bin dolar (1.850.000 TL) harcayarak malikane yaptırdı. Hilton, köpeklerinin malikanesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Hilton'un çok sevdiği köpekleri için özel olarak tasarlanan ve inşa edilen havuzlu bir malikanesi var.
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Hilton iki katlı malikane İspanyol kolonyal tarzdaki özel yapı için 325 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 900 bin lira) harcadı.
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