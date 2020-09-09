Paris Hilton iltifat yağdırdı! Burak Deniz ise bakın ne yaptı
Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz dizileriyle yıldızı parlayan Burak Deniz, Paris Hilton'un iltifatları karşısında yaptığı ile şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı ve model Paris Yıldız, oyuncu Burak Deniz'e kafayı takmıştı. Bu olay kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.
112
Paris Hilton, Instagram'da gördüğü Türk yıldızın fotoğraflarını Türk arkadaşı Çetin Tazeler'e göndermişti.
212
Hilton, "Öfkeli görünüyor ama çok çekici. Ünlü biri mi?" diye sormuştu.
312
Geçtiğimiz aylarda alkollü kaza yapan ve ehliyetine el konulan Burak Deniz şoförlü aracıyla Bebek sahilinde görüntülendi.
412