Pardon filmiyle tanındı! Ünlü oyuncu Parkan Özturan hayatını kaybetti

Parkan Özturan oyunculuk çalışmaları dışında Beşir Fuad’ın eserlerini Osmanlıca’dan çevirip külliyatını da okurlara kazandırmıştı. Beşir Fuad kitabı dışında çeşitli mecralarda yayınlanan yazıları ile tiyatroya ve aktüaliteye dair görüşlerini de okurlarla paylaşan bir yazar kimliğine sahipti.