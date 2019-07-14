Pardon filmiyle tanındı! Ünlü oyuncu Parkan Özturan hayatını kaybetti

Pardon filmiyle tanındı! Ünlü oyuncu Parkan Özturan hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pardon filmiyle tanındı! Ünlü oyuncu Parkan Özturan hayatını kaybetti - Sayfa 1

Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda rol aldığı tiyatro oyunları ile tanınan oyuncu Parkan Özturan girdiği şeker koması sonucunda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özturan'ın cenazesi yarın Maltepe Merkez Camisi’nden kaldırılacak.

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Pardon filmiyle tanındı! Ünlü oyuncu Parkan Özturan hayatını kaybetti - Sayfa 2

Tiyatro oyunları dışında sinema ve dizi çalışmaları ile de yakından tanınan sanatçı uzun süredir sağlık sorunları ile boğuşuyordu.

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Pardon filmiyle tanındı! Ünlü oyuncu Parkan Özturan hayatını kaybetti - Sayfa 3

Parkan Özturan oyunculuk çalışmaları dışında Beşir Fuad’ın eserlerini Osmanlıca’dan çevirip külliyatını da okurlara kazandırmıştı. Beşir Fuad kitabı dışında çeşitli mecralarda yayınlanan yazıları ile tiyatroya ve aktüaliteye dair görüşlerini de okurlarla paylaşan bir yazar kimliğine sahipti.

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Pardon filmiyle tanındı! Ünlü oyuncu Parkan Özturan hayatını kaybetti - Sayfa 4

İki bacağını da kaybetmesine rağmen tiyatro sevdasından vazgeçmeyen oyuncu, Selçuk Uluergüven’le kurdukları Bahariye Sanat Merkezi isimli kumpanya vasıtasıyla oyunlar çıkarıp sergilemişlerdi. 

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