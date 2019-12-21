Parçalara bölüp ayırmışlar ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'den cinayet itirafı!

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Zeynep Hanımın çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı." açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalardan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişiyi gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlılardan cinayet itirafı geldi. Cinayet detayları ise kan dondurdu.