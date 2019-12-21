Parçalara bölüp ayırmışlar ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'den cinayet itirafı!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice Cahit Ergül tarafından öldürüldüğü itirafı gelirken cinayet detayları kan dondurdu.
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Zeynep Hanımın çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı." açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalardan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişiyi gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlılardan cinayet itirafı geldi. Cinayet detayları ise kan dondurdu.
Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay ile ilgili Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan iddialar sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı ve Cahit Ergül ile birlikte kardeşi Zeynep Ergül'ü gözaltına aldı.
Mehmet Muharrem Elbay'ın olayında en büyük şüpheli olan Cahit Ergül'ün cinayeti henüz itiraf etmezken asıl itiraf Zeynep Ergül eski kocası Ercan beyden geldi.
Cinayeti itiraf etti
Zeynep Ergül'ün eski eşinden cinayetin bütün ayrıntıları ile ilgili verdiği ifadede "Ben cinayet işlemedim. Cahit Ergül'ün cinayeti işlerken gördüm çok da kızdım yanından uzaklaştım." itirafında bulundu.