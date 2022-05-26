Paraya para demeyecek! Atatürk dizisinden bakın ne kadar kazanacak: Aras Bulut İynemli: Teklif geldiğinde...
Çukur, İçerde, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizileriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli Atatürk dizisiyle ilgili de konuştu.
Aras Bulut İynemli-Bige Önal çifti, önceki gün uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Köpeklerini gezintiye çıkaran ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yeni bir projede Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak olan İynemli, konuyla alakalı konuştu.
İynemli, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Pek ayrıntı veremiyorum ama bayağı kapandım, çalışıyorum." dedi.
İynemli "Layık olmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bütün ekip heyecanlı... Gerçekten konuşurken bile heyecanlanıyorum, gözlerim doluyor." diye konuştu.