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Paraya para demeyecek! Atatürk dizisinden bakın ne kadar kazanacak: Aras Bulut İynemli: Teklif geldiğinde...

Paraya para demeyecek! Atatürk dizisinden bakın ne kadar kazanacak: Aras Bulut İynemli: Teklif geldiğinde...

Çukur, İçerde, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizileriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli Atatürk dizisiyle ilgili de konuştu.

Paraya para demeyecek! Atatürk dizisinden bakın ne kadar kazanacak: Aras Bulut İynemli: Teklif geldiğinde...

Aras Bulut İynemli-Bige Önal çifti, önceki gün uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Köpeklerini gezintiye çıkaran ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Paraya para demeyecek! Atatürk dizisinden bakın ne kadar kazanacak: Aras Bulut İynemli: Teklif geldiğinde...

Yeni bir projede Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak olan İynemli, konuyla alakalı konuştu.

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Paraya para demeyecek! Atatürk dizisinden bakın ne kadar kazanacak: Aras Bulut İynemli: Teklif geldiğinde...

İynemli, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Pek ayrıntı veremiyorum ama bayağı kapandım, çalışıyorum." dedi. 

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Paraya para demeyecek! Atatürk dizisinden bakın ne kadar kazanacak: Aras Bulut İynemli: Teklif geldiğinde...

İynemli "Layık olmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bütün ekip heyecanlı... Gerçekten konuşurken bile heyecanlanıyorum, gözlerim doluyor." diye konuştu.

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