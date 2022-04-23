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Paraya kıyıp kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evi dudak uçuklattı: Ajda Pekkan vatandaşlık aldığı ülkeye yerleşiyor

Paraya kıyıp kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evi dudak uçuklattı: Ajda Pekkan vatandaşlık aldığı ülkeye yerleşiyor

2017'de Kıbrıs vatandaşlığı aldığını dile getiren Ajda Pekkan, işleri bir adım daha ileriye götürdü.

Paraya kıyıp kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evi dudak uçuklattı: Ajda Pekkan vatandaşlık aldığı ülkeye yerleşiyor

Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay 2015 yılında 10 milyon TL’ye aldığı villasını satışa çıkardığı haberleriyle süperstar  gündem olmuştu. 

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Paraya kıyıp kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evi dudak uçuklattı: Ajda Pekkan vatandaşlık aldığı ülkeye yerleşiyor

Ünlü isim, Sarıyer'de bulunan evi için 2020 yılında önce 40 milyon TL istemiş; ardından satış olmayınca 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü villayı satamamıştı.

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Paraya kıyıp kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evi dudak uçuklattı: Ajda Pekkan vatandaşlık aldığı ülkeye yerleşiyor

Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı.

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Paraya kıyıp kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evi dudak uçuklattı: Ajda Pekkan vatandaşlık aldığı ülkeye yerleşiyor

Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan yeni alacağı evinin fiyatı artınca yeniden harekete geçti.

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