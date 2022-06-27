Paraşüt keyfi faciayla sonlandı! Kopan elektrik telleri zeytin bahçesini yaktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side plajında yaşanan olayda iki kadın turistin bindiği paraşüt tekneye bağlı olan ipin kopması sonucu havada sürüklendi. Savrularak elektrik tellerine takılan ve telleri kopartan paraşüt korku dolu anlar yaşattı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman uyruklu 2 kadın turistin bindiği paraşüt tekneye bağlı olan pinin kopması sonucu havada sürüklendi.
Bir süre sonra süzülerek yere inen paraşüt elektrik tellerine takılırken Alman uyruklu Maria Madelena Ebert (31) ve Deniz Elena Arslan (32) büyük şans eseri kazayı sıyrıklarla atlattı.
Kopan elektrik telleri zeytin bahçesinde kuru otları tutuştururken itfaiye yangını büyümeden söndürdü. Ekipler olaydan kısa bir süre sonra elektriği keserek, direkte asılı kalan paraşütü aşağıya indirdi.
Olay Side küçük plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarında bulunan su sporları merkezinden havalanan tekneye bağlı deniz paraşütü, havalandıran kısa bir süre sonra fırtınanın etkisiyle ipin kopması sonucu havada sürüklemeye başladı.