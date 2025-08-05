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Parasını mevduata yatıranlar dikkat! Faizler çakıldı: Bankalar yeni oranları tek tek açıkladı!

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Parasını mevduata yatıranlar dikkat! Faizler çakıldı: Bankalar yeni oranları tek tek açıkladı!

Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz indirimi sonrası bankaların 32 günlük mevduat faizleri düşüşe geçti. İşte tek tek bankaların yeni mevduat faizi oranları...

Parasını mevduata yatıranlar dikkat! Faizler çakıldı: Bankalar yeni oranları tek tek açıkladı! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47'ye çekmesinin ardından, bankalarda mevduat faiz oranlarında da aşağı yönlü hareket hızlandı.Geçen hafta yüzde 47 seviyelerine kadar çıkan 32 günlük vadeli mevduat faizleri, bu hafta itibarıyla yüzde 45,50 seviyelerine kadar geriledi.

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Parasını mevduata yatıranlar dikkat! Faizler çakıldı: Bankalar yeni oranları tek tek açıkladı! - Resim: 2

Enflasyonun beklentilerin altında kalması da faizlerdeki düşüşü destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkarken, uzmanlara göre bu eğilim bir süre daha devam edebilir.

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Parasını mevduata yatıranlar dikkat! Faizler çakıldı: Bankalar yeni oranları tek tek açıkladı! - Resim: 3

5 Ağustos itibarıyla bankaların en yüksek 32 günlük mevduat faiz oranları:

 

QNB Finansbank, Denizbank: %45,50

Akbank: %45,00

Garanti BBVA: %44,50

Alternatif Bank: %44,00

Fibabanka, ING: %43,00

Odea Bank: %42,50

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Parasını mevduata yatıranlar dikkat! Faizler çakıldı: Bankalar yeni oranları tek tek açıkladı! - Resim: 4

Ziraat Bankası, TEB: %41,00

Yapı Kredi: %40,00

İş Bankası: %37,00

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