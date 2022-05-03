Parasal konulara aman dikkat! Burç geçişi oldu her şey değişti: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: İlişkileri, aşkı, mutluluğu, flörtleşmeyi, sevgiyi ifade eden Venüs; 28 Mayısa kadar Koç burcunda seyahat edecek. Bu dönem ilişkileri biraz daha koç tadında yaşamaya başlayacağız.