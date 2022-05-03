Parasal konulara aman dikkat! Burç geçişi oldu her şey değişti: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astrologlar Hande Kazanova, Dinçer Güner ve Murat İpek günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Her dedikleri çıkan astrologların uyarıları şaşırttı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: İlişkileri, aşkı, mutluluğu, flörtleşmeyi, sevgiyi ifade eden Venüs; 28 Mayısa kadar Koç burcunda seyahat edecek. Bu dönem ilişkileri biraz daha koç tadında yaşamaya başlayacağız.
Sembolize edilir: Astrolojik olarak Koç burcu; hızlı, motive, savaşçı, maymun iştahlı, sabırsız, güçlü, heyecanlı, liderlik eden, yeniliklerin peşinde şeklinde sembolize edilir.
Zararlı pozisyon: Şimdi Venüs’ün Koç burcundaki seyahatinden detaylıca bahsetmeden önce hemen şu önemli bilgiyi de iliştirelim. Venüs Koç burcunda zararlı pozisyondadır ve asalet kaybeder.
Çok zarar getirebilir: Buradan da anlamamız gereken şu aslıda; Venüs’ün temsil ettiği konular faydadan çok zarar getirebilir. Dedik ve şimdi Venüs Koç serüveninde neler bekliyor bizleri hemen inceleyelim.