Paranızı geri alabilirsiniz! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar
Araç muayenesi ücretini kredi kartından ödeyen bir sürücü 'ödeme kuruluşu hizmet bedeli' olarak ek bir ücret alındığını fark etti. Vatandaşın mahkemeye başvurmasıyla ödeme geri iade edildi. Karar, ödemesini bu şekilde yapan milyonlarca araç sahibi için de emsal teşkil edecek.
Tunceli'de araç muayenesi yaptıran M.T., ödemeyi kredi kartıyla tek çekim olarak gerçekleştirdi. Vatandaştan, muayene ücretinin yanı sıra 127,62 TL de ödeme kuruluşu hizmet bedeli kesintisi yapıldı. Bu miktarın iadesinin sağlanması amacıyla durumu tüketici hakem heyetine taşıyan M.T.'nin talebi, Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca reddedildi.
PARA İADE EDİLDİ
Durum üzerine M.T., avukatı aracılığıyla Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tunceli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararının kaldırılması istemiyle dava açtı.
Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, hakem heyeti kararını kaldırarak tüketiciden hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davacıya verilmesine karar verdi.
HİZMET BEDELİ DAVACIYA VERİLDİ
Mahkeme kararında, "Bilindiği üzere 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kerdi Kartları Kanununun 17. maddesi gereğince üye iş yerlerinin kart hamilinden kartın kullanımından dolayı komisyon veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme elde edemeyeceğini dikkate alınan mahkememizce davanın kabulü ile Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının kararının iptaline, tüketiciden ödeme kuruluşu hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde hüküm kurdu.