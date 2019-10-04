Paramparça dizisi yine davalık oldu başrol Erkan Petekkaya peşlerini bırakmıyor

Dava dilekçesinde, “Erkan Petekkaya, oyunculuk ücreti ve dizinin yurtdışı satışlarından payına düşen yüzde 5’lik gelirini alamaması üzerine davalı aleyhine 6 ayrı icra takibi başlatmıştır. Davalı şirket, bu takiplere haksız ve hukuka aykırı olarak itiraz etmiştir. İtirazın iptali ile takibin devamını istiyoruz. Ayrıca davalı şirketin yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz” denildi.