Paramparça dizisi yine davalık oldu başrol Erkan Petekkaya peşlerini bırakmıyor
Star TV'de 2014 yılında yayın hayatına başlayıp 2017 yılında final yapan Paramparça dizisinin prodüksiyon şirketi, Erkan Petekkaya tarafından yeniden davalık oldu.
Tecrübeli oyuncu Erkan Petekkaya, 97 bölüm süren ve başrolünü üstlendiği ‘Paramparça’ dizisindeki 15 bölümlük alacağı için iflas davası devam eden Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi’ne şimdilik 50 bin liralık dava açtı.
Dava dilekçesinde, “Erkan Petekkaya, oyunculuk ücreti ve dizinin yurtdışı satışlarından payına düşen yüzde 5’lik gelirini alamaması üzerine davalı aleyhine 6 ayrı icra takibi başlatmıştır. Davalı şirket, bu takiplere haksız ve hukuka aykırı olarak itiraz etmiştir. İtirazın iptali ile takibin devamını istiyoruz. Ayrıca davalı şirketin yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz” denildi.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne geçen hafta açılan davada ‘Paramparça’ dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan Erkan Petekkaya’nın, dizinin 83’üncü bölümünden 97’inci bölümüne kadar 15 bölümlük ücretini alamadığı ifade edildi.
Petekkaya ile davalı Endemol Medya Prodüksiyon şirketi arasında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üç ayrı sözleşmenin imzalandığının anlatıldığı dava dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi: