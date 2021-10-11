'Paramla okul yaptırıyorum' diye taş atan Demet Akalın'a Gülben Ergen'den cevap

"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi?"

Ergen ise bu sözlere, Instagram'da yayın yapan bir magazin sayfasının paylaşımı altında yanıt verdi. Demet Akalın sözlerinin 'şaka' olduğu yorumunu yaptı. Akalın'a "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi iyi bilenlerdensin sen..." diyerek sitem etti.