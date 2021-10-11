'Paramla okul yaptırıyorum' diye taş atan Demet Akalın'a Gülben Ergen'den cevap
MUĞLA BODRUM'da konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı. Demet Akalın'ın okul yaptıracağını duyururken "Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" demesi üzerine Gülben ergen'den sitem dolu bir yanıt geldi.
BODRUM'da dün akşam konser veren Demet Akalın, Antalya’ya bir okul yaptıracağını duyururken Gülben Ergen’i diline doladı. Demet Akalın'ın, “Antalya’da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" sözlerine Gülben Ergen'den sitem dolu bir cevap geldi.
Bodrum Belediyesi'nin "Sarıyaz Konserleri" kapsamında Bodrum Kalesi'nde sahneye çıkan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Saatler önceden kaleye girmek için kuyruk oluşturan vatandaşlar, konserde unutulmaz bir gece yaşadı. İki konser ardı ardına veren Akalın, önce ağustos ayında yangında mağdur olan Mumcular halkı ile buluştu, ardından Bodrum Kalesi'nde konser verdi. Söylediği şarkılarla bir an olsun yerinde durmayan Akalın, bir müddet şarkılarını dinleyicilerin arasında söyledi. Ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Akalın'ın Gülben Ergen'le ilgili söylediği sözler ise dikkat çekti.
"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi?"
Ergen ise bu sözlere, Instagram'da yayın yapan bir magazin sayfasının paylaşımı altında yanıt verdi. Demet Akalın sözlerinin 'şaka' olduğu yorumunu yaptı. Akalın'a "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi iyi bilenlerdensin sen..." diyerek sitem etti.
Demet Akalın, şarkılarını bir süre dinleyicilerin arasında söyledi. Ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.