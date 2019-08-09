Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı

Bu sırada inşaatın altında sinir krizi geçiren işçileri ise polis, güçlükle sakinleştirdi. İşçilerin kalfalığını yapan Nurettin Güneş, Ramazan Bayramı'ndan beri mesai paralarının yatmadığını ifade ederek, “Ramazan Bayramı'ndan beri para alamıyoruz. Burada insanlar asgari ücretle çalışmıyorlar. Herkesin mesaisi var. Biraz daha fazla para almak için çalışıyorlar. Buradaki 67 kişi, kaç aydır para alamıyor. Kimse çocuğuna para gönderemiyor. Kurban alamadı. Sabah ben firmayı aradım, paramızı yatırın dedim. Öğlene kadar yatıracağız dediler. Yatırdıkları parayla bizim çalıştığımızın arasında dağlar kadar fark var. Şu anda 6 kişi, çatı üzerinde intihar etmek istiyor. 2'si çatıya çıkarken durduruldu.” dedi.

Polisin uzun uğraşları sonucunda işçiler, intihardan vazgeçti.