Paralar havada uçuştu İzzet Yıldızhan Gaziantep'de ilke imza attı
GAZİANTEP'de iki aileyi bir araya getiren düğünde sahne alan İzzet Yıldızhan para yağmuruna tutuldu.
Bir düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden ünlü türkücü İzzet Yıldızhan adeta şov yaptı. 3,5 saate yakın sahnede kalan Yıldızhan, 7 kez kostüm değiştirerek bir ilke de imza atmış oldu. İzzet Yıldızhan'ın katıldığı gecede paralar havada uçuştu.
Gecenin finalinde de orkestra ekibine atılan paralar iki davul çantasına sığdırıldı. Sonradan öğrenilen bilgilere göre düğün esnasında 50 bin TL'den fazla paranın havaya atıldığı ortaya çıktı.
Gecenin sonunda İzzet Yıldızhan göstermiş olduğu performansıyla konuklar tarafından uzun bir süre ayakta alkışlandı. Yıldızhan'ın gösterilen bu yoğun ilgiden oldukça memnun kaldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Demet Akalın için söylediği "Demet Akalın kendini hiç masum göstermesin. Kendisi de haindir..." sözleriyle gündeme gelmişti.