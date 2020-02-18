Paralar havada uçuştu İzzet Yıldızhan Gaziantep'de ilke imza attı

Bir düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden ünlü türkücü İzzet Yıldızhan adeta şov yaptı. 3,5 saate yakın sahnede kalan Yıldızhan, 7 kez kostüm değiştirerek bir ilke de imza atmış oldu. İzzet Yıldızhan'ın katıldığı gecede paralar havada uçuştu.