Para sözleri olay olan Coşkun Sabah şimdi fakirlik edebiyatı yaptı
'Parası olan beni anlar' sözleriyle gündeme oturan sanatçı Coşkun Sabah bu kez yoksulluk edebiyatı yaptı.
Usta sanatçı Coşkun Sabah, korona salgını dolayısıyla konserleri iptal olduğunda, "Üç ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim. Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar" demişti.
Bu sözlerinden sonra bir anda kamuoyunda gündeme oturan Coşkun Sabah, bugün Kanal D'de yayımlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına katılarak, gündeme gelen o sözlerine açıklık getirdi.
Sayfa'ya konuşan sanatçı şunları söyledi: "Benim öyle bir söylemim yok. Bir ay önce konuştuk, başımıza bela aldık. Ekonomik olacağız idare edeceğiz.
"Hazıra dağ dayanmaz": Söylediklerimin yerini değiştirdiler. Gayet samimi bir itirafta bulundum. 'Üç dört aydan sonra sıkıntılar başlar. Hazıra dağ dayanmaz' dedim. Benim söylemim bu.