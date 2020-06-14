Para sözleri olay olan Coşkun Sabah şimdi fakirlik edebiyatı yaptı

Usta sanatçı Coşkun Sabah, korona salgını dolayısıyla konserleri iptal olduğunda, "Üç ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim. Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar" demişti.