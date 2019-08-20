Para kazanmak için ünlü iş adamlarıyla ilişki yaşıyorlar

İngiltere'de bulunan bir modellik ajansının sahibi Rob Cooper, Aşk Adası ve Towie gibi reality şovlara katılan kadınların, programdan ayrıldıktan sonra, eski çalıştığı işlere geri dönmek istemediklerini ve daha çok para kazanmak için ünlü kadınlara zaafı olan iş adamları ve futbolcularla cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.