'Para ile kandırıyordum' deyip Ebru Şallı itiraf etti: Pide için yalvardım
1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı açıklamalarıyla olay oldu.
Sağlık beslenme ve spor tutkusuyla tanınan 44 yaşındaki Ebru Şallı, 60 bin abonesi bulunan Youtube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yaşamıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Şallı, cevaplarıyla olay oldu.
Sporla ilgili Şallı "Her gün spor yapmıyorum. Haftanın 4-5 günü spor yapıyorum. Spor hastası değilim." ifadelerini kullandı.
Mutfakla arasının iyi olduğunu belirten Şallı "Yemek yapmayı, yemeyi ve yedirmeyi çok seviyorum. Bütün yemek kurslarına gittim. Dünya mutfağını öğrendim. Osmanlı mutfağından İtalyan, Fransız mutfağına kadar diplomalarım var." diye konuştu.
"Sinirlenmeyin ama ben yemek yiyorum ve kilo almıyorum" diyen Şallı "Genetikle ilgisi var tabii. Bildiğiniz kadar zayıf değilim, 53.5 kiloyum ve boyum 1.72. Herkes bana '40-45' kilo diyor, öyle bir şey yok." dedi.