'Para ile kandırıyordum' deyip Ebru Şallı itiraf etti: Pide için yalvardım

"Sinirlenmeyin ama ben yemek yiyorum ve kilo almıyorum" diyen Şallı "Genetikle ilgisi var tabii. Bildiğiniz kadar zayıf değilim, 53.5 kiloyum ve boyum 1.72. Herkes bana '40-45' kilo diyor, öyle bir şey yok." dedi.