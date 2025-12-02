Para gönderirken hesabınız kapanabilir! ATM'de tüm kuralar değişiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. MASAK’ın hazırladığı düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı geliyor. 1 Ocak 2026’dan sonra kurallara uymayanlar para gönderemeyecek. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. MASAK’ın hazırladığı düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı geliyor. 1 Ocak 2026’dan sonra kurallara uymayanlar para gönderemeyecek.
BU UYARI ZORUNLU OLACAK
1 Ocak 2026 itibarıyla artık 200 bin TL üzerindeki para transferlerinde açıklama zorunlu olacak.
ATM’den işlem yapanlar, ekranda “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve şüpheli para trafiğini engellemek amacıyla hazırladığı kapsamlı eylem planında sona yaklaştı. Bankacılık sistemine doğrudan etki edecek 20 maddelik düzenlemenin büyük bölümünde mutabakat sağlandı.
Yeni düzenlemeye göre şüpheli görülen hesaplar, herhangi bir mahkeme ya da savcılık kararına ihtiyaç duyulmadan anında dondurulabilecek. Kurum, mal varlıklarına ilişkin tedbirleri de kendi inisiyatifiyle uygulayabilecek. Bu uygulamanın yasa dışı bahis gelirlerinin hızla el değiştirmesini önlemesi hedefleniyor.