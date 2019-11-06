Para çalmakla suçlanınca sokak ortasında soyundu! Vatandaş şoke oldu

İlginç olay, bir süre önce Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. İki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek iddiaya göre ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile bir miktar parayı alarak uzaklaştı. İşyeri sahibi kasadaki parasının eksik olduğunu görünce polisi arayarak, kadının arkasından koşup yakaladı.