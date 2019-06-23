Papağanıyla oy kullandı herkesin ilgi odağı oldu

Papağanıyla oy kullandı herkesin ilgi odağı oldu

İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ilginç görüntülere sahne oldu. Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullandı.

Papağanıyla oy kullandı herkesin ilgi odağı oldu - Sayfa 1

Esenyurt'ta 44 yaşındaki Nazım Cihan isimli vatandaş, oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafetleri arasında papağanı Paşa ile birlikte geldi.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Esenyurt Ekrem İnce Ortaokulunda 2373 numaralı sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi.

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Papağanıyla oy kullandı herkesin ilgi odağı oldu - Sayfa 2

 Oy mühürleme işleminin ardından zarfı sandığa 'Paşa' attı. 

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Papağanıyla oy kullandı herkesin ilgi odağı oldu - Sayfa 3

Nazım Cihan, papağanına olan sevgisini dile getirerek, "Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor.

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Papağanıyla oy kullandı herkesin ilgi odağı oldu - Sayfa 4

Bu demokratik hakkımı onunla beraber kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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