Papa Francis'in Instagram beğenisi olay! Ünlü model Natalia Garibotto tiye aldı
Papa Francis, ünlü model Natalia Garibotto'nun fotoğrafına Instagram diliyle 'kalp' attı. Bikini mankeninin beğeniyi hikayesinde paylaşmasıyla olay dünyada yankı uyandırdı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis sosyal medyanın diline bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü Rus yönetmen Evgeny Afineevsky'nin belgeseli ‘Francesco'daki sözleriyle eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktığı belirtilmesiyle eleştirileri üzerine çeken Papa, bu kez attığı beğeniyle gündeme geldi.
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Daily Star’ın verdiği habere göre Papa Francis’in gündeme gelmesini sağlayan son olay Instagram hesabından yaptığı bir beğeni.
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‘Franciscus’ kullanıcı adına sahip hesabında 7.2 milyon takipçisi bulunan hesapla beğeni atan Papa çok çabuk fark edildi.
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Söz konusu resmi hesaptan ünlü model Natalia Garibotto’nun iddialı paylaşımlarından biri beğenildi.
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