Papa Francis'in Instagram beğenisi olay! Ünlü model Natalia Garibotto tiye aldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis sosyal medyanın diline bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü Rus yönetmen Evgeny Afineevsky'nin belgeseli ‘Francesco'daki sözleriyle eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktığı belirtilmesiyle eleştirileri üzerine çeken Papa, bu kez attığı beğeniyle gündeme geldi.