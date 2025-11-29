Papa 14. Leo'nun üçüncü gün programının ilk durağı Sultanahmet Camii...
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin İstanbul’daki temaslarına bugün de devam ediyor. Geceyi Şişli’de bulunan Saint Esprit Katedrali’nde geçiren Papa, ziyaretinin üçüncü günü olan Cumartesi programının ilk durağı olarak Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa 14. Leo'nun bugünkü programı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo’nun ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul’daki ziyaretleri sürüyor. 14. Leo'nun Türkiye programında neler var?
Geceyi Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde geçiren Papa 14. Leo’nun, Cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.
Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa’yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet karşıladı.
Papa'nın ziyaretin ardından Sultanahmet Camii'nden ayrıldı.