Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ikinci gün programı başladı!
Katolik Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret etti. 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci günü kapsamında İstanbul’daki Saint Esprit Katedrali’nde düzenlenen ayinde Katolik halkla buluştu ve ayine başkanlık etti. Papa Leo daha sonra Fransız Fakirhanesi’ne gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak geçtiğimiz gün Türkiye’ye gelen ve ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun ikinci gün programı başladı. 14. Leo'nun ikinci gün programında İstanbul ve İznik temasları var.
Papa Leo İstanbul’daki Saint Esprit Katedrali’nde düzenlenen ayine başkanlık etti ve Türkiye’deki farklı ayin geleneklerinden din adamları, rahibeler ve pastoral çalışanlara hitap etti.
Konuşmasında Türkiye’nin erken Hristiyanlık tarihindeki merkezİ rolüne değinen Papa, Antakya’da “ilk kez Hristiyan” adının kullanıldığını, Aziz Pavlus’un misyonlarının buradan başladığını ve Efes ile Konstantinopolis’in Hristiyan geleneği açısından önem taşıdığını ifade etti.
Türkiye’de bugün bir arada varlığını sürdüren Ermeni, Süryani, Keldani ve Latin ritlerinden topluluklara değindi.