Papa 14. Leo tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı! İznik'teki ayinden görüntüler

Türkiye ziyareti devam eden Papa 14. Leo, bugün Bursa'nın İznik ilçesine gitti. Helikopterle ilçeye ulaşan Papa 14. Leo, 2014 yılında keşfedilen antik Aziz Neophytos Bazilikası'nda 1700 yıl sonra ayin yaptı. O anlar işte böyle görüntülendi...

Papa 14. Leo tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı! İznik'teki ayinden görüntüler - Resim: 1

Dünyadaki 1,5 milyar Katolik'in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde temaslarına İstanbul'da devam etmesinin ardından Bursa'nın İznik ilçesine gitti. 

Papa 14. Leo tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı! İznik'teki ayinden görüntüler - Resim: 2

Birinci Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa'nın İznik ilçesine gelen  Papa'yı taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika'nın üstünde bir süre tur attı. 

Papa 14. Leo tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı! İznik'teki ayinden görüntüler - Resim: 3

Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa'yı taşıyan helikopter, saat 15.15'te ilçe stadyumuna iniş yaptı. Hristiyan din adamları da Papa'yı görmek için ilçede bir araya geldi.

Papa 14. Leo tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı! İznik'teki ayinden görüntüler - Resim: 4

Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkış yapan konvoyla birlikte saat 15.30'da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'ne geldi. 

