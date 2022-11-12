Pantolonunun önü sırılsıklam! Sertaç Ortaç ateşle oynuyor tekerlekli sandalyeyle götürüldü
Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık herkes üzmüştü... 8 ay sonra yine yürek sızlattı! MS hastalığı olan şarkıcı Serdar Ortaç Ankaraʼda bir mekanda sahneye çıktı. MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç ilaçlarla birlikte alkol de tüketince sahnede zor anlar yaşadı. Gecenin sonunda yürüyemeyen Serdar Ortaç tekerlekli sandalyeyle götürüldü.
Serdar Ortaç'ın zor anları sevenlerini üzdü. MS hastalığı olan şarkıcı Serdar Ortaç sahnede ilginç anlara imza attı. Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç hem ağrıları olduğu için ayakta durmakta zorlandı hem de alkol kullandı.
Ankara'da önceki akşam sahneye çıkan Serdar Ortaç, alkol ve sigara içerek şarkılarını söyledi. Dansçılarının yardımıyla ayakta zor duran popçu, evlilikle ilgili "Evlilik akıl hastalarının işi" dedi.
Konser sonunda güçlükle sahneden inen Ortaç, yürüyemeyecek durumda olduğu için mekandan tekerlekli sandalye ile ayrıldı. Şarkıcı, 2019'da İrlandalı model Chloe Loughnan'dan boşanmıştı.
Serdar Ortaç önceki akşam Ankara’da yeni açılan bir kulüpte konser verdi. Hem davranışları hem de açıklamaları ile şaşırttı.