Pantolonunun önü sırılsıklam! Sertaç Ortaç ateşle oynuyor tekerlekli sandalyeyle götürüldü

Serdar Ortaç'ın zor anları sevenlerini üzdü. MS hastalığı olan şarkıcı Serdar Ortaç sahnede ilginç anlara imza attı. Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç hem ağrıları olduğu için ayakta durmakta zorlandı hem de alkol kullandı.