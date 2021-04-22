Pankreas kanseri belirtileri neler tedavisi nasıldır?

Pankreas kanseri erken evrede tanısı çok zor konulan ve kansere bağlı ölümlerde ön sıralarda yer alan bir hastalıktır. Pankreas kanserinin nedeni tam olarak saptanamadığından önlem almak da zordur. Ancak hastalık belirti vermeye başladıktan sonra, görüntüleme yöntemleriyle teşhis edilebilir. Aile hikayesi, kalıtsal ya da pankreatit denen kronik pankreas iltihabı ve sigara kullanımı, hastalığın oluşumuna neden olan faktörlerdendir.