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Pankreas kanseri belirtileri neler tedavisi nasıldır?

Pankreas kanseri belirtileri neler tedavisi nasıldır?

Tehşisi zor ve sinsi bir hastalık olan pankreas kanserinin belirtilerini bilmek hastalığı önlemek açısından önemli. İşte pankreas kanserinin 10 işareti!

Pankreas kanseri belirtileri neler tedavisi nasıldır?

Pankreas kanseri erken evrede tanısı çok zor konulan ve kansere bağlı ölümlerde ön sıralarda yer alan bir hastalıktır. Pankreas kanserinin nedeni tam olarak saptanamadığından önlem almak da zordur. Ancak hastalık belirti vermeye başladıktan sonra, görüntüleme yöntemleriyle teşhis edilebilir. Aile hikayesi, kalıtsal ya da pankreatit denen kronik pankreas iltihabı ve sigara kullanımı, hastalığın oluşumuna neden olan faktörlerdendir.

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Pankreas kanseri belirtileri neler tedavisi nasıldır?

Aile hikayesi, kalıtsal ya da pankreatit denen kronik pankreas iltihabı ve sigara kullanımı, hastalığın oluşumuna neden olan faktörlerdendir.

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Pankreas kanseri belirtileri neler tedavisi nasıldır?

Bu 10 belirti pankreas kanserini haber verebilir:
-Yoğun bulantı
-İştahsızlık
-İstemsiz kilo kaybı

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Pankreas kanseri belirtileri neler tedavisi nasıldır?

-İdrar renginde koyulaşma
-Mide çıkışında tıkanıklık
-Yavaş gelişen sarılık

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