Panik olup sakın bunu yamayın diyerek uyaran İslam Memiş bomba altın açıklaması yaptı
Altın yükseliş sonrası sert düşüşü ile alım yapacakları sevindirdi, elinde altın olanları ise panikletti. Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100 yayınında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Kasım ayında olumsuz bir tablo beklemediğini belirten Memiş, düşüşün devam edeceği tahmininde bulundu.
Altın fiyatları yatırımcının takibinde...Alım yapılmalı mı sorusu merak edilirken dev bankalar tahminlerini değiştirdi. İslam Memiş, tv100’de Başak Şengül ile Doğru Yorum programında ilgili dikkat çeken açıklamalara yer verdi.
Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2 haftadır bu stüdyolarda bu balonun patlayacağını izah ettik. Bu fiyatların gerileceğini, vatandaşlarımızın paniklememesi gerektiğini, işçilikli altına yöneldiğini özellikle spekülasyon ve manipülasyonun insanları bu tarafa yönelttiğini izah ettik.
Peki ne oldu? Salı günü ons altın uluslararası piyasalarda 3 bin 885 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın 5 bin 557 lira seviyelerine kadar geriledi.
Nereden geldik 6 bin 282 lira seviyesinden gram altın 4 bin 282 dolar seviyesinde de ons altından geldik.