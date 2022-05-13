Panik atak geçirdi! Andie MacDowell dehşeti yaşadı: Sadece erkeklerden oluşan sette...
Amerikalı ünlü oyuncu Andie MacDowell, tamamı erkeklerden oluşan bir film setinde geçirdiği panik atağı anlattı.
90’lı yıllarda çektiği “Dört Nikah Bir Cenaze” ve “Bugün Aslında Dündü” gibi filmleriyle tanınan ünlü aktris Andie MacDowell, 2016 yılında katıldığı bir filmin setinde tamamen erkeklerden oluşan ekibi görünce dehşet ve panik atak yaşadığını belirtiyor.
Guardian’ın haberine göre, MacDowell şaşkınlığını şu sözlerle anlattı: “Gerçekten çok üzülmüştüm. Bir iş yapmaya gittim, bir günlük iş ve ilk panik atağımı geçirdim." dedi.
MaxDowell "Bir şey çekmeye hazırlanıyordum, arkamı döndüm ve bir oda dolusu adam vardı. Bir erkek denizi gibi. Kendimi gerçekten kötü hissettim, dizlerimin bağı çözüldü.” diye konuştu.
Marie Claire’e konuşan 64 yaşındaki aktris, sette kendini toparlamaya çalışmak için sahte bir banyoya çekildiğini, aynada kendisine bakıp “Kendini topla” dediğini söyledi.