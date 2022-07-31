Pandemi vahşi yaşam için hala devam ediyor! İnsanın içini acıtan görüntüler

Kanada'da yapılan bir çalışma neticesinde tek kullanımlık plastik artıkların hayvanlar üzerindeki olumsuz etkileri büyük oranda arttı. Özellikle koronavirüs pandemisi süresince maske ve eldiven gibi koruyucu eşyaları sokağa bilinçsiz şekilde atmamız, birçok hayvanın ölümüne sebep oluyor.