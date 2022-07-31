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Pandemi vahşi yaşam için hala devam ediyor! İnsanın içini acıtan görüntüler

Pandemi vahşi yaşam için hala devam ediyor! İnsanın içini acıtan görüntüler

Pandemi sürecinde maske ve eldiven gibi koruyucu eşyaları sorumsuz şekilde sokağa atan kişiler, birçok hayvanın ölümüne sebep oluyor.

Pandemi vahşi yaşam için hala devam ediyor! İnsanın içini acıtan görüntüler

Kanada'da yapılan bir çalışma neticesinde tek kullanımlık plastik artıkların hayvanlar üzerindeki olumsuz etkileri büyük oranda arttı. Özellikle koronavirüs pandemisi süresince maske ve eldiven gibi koruyucu eşyaları sokağa bilinçsiz şekilde atmamız, birçok hayvanın ölümüne sebep oluyor.

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Pandemi vahşi yaşam için hala devam ediyor! İnsanın içini acıtan görüntüler

Yapılan araştırmada çalışan görevliler, tüm dünya ülkelerine etkili bir atık yönetimi yapma konusunda çağrıda bulundu.

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Pandemi vahşi yaşam için hala devam ediyor! İnsanın içini acıtan görüntüler

Dalhousie Üniversitesi'nden araştırmacılar, yüz maskeleri ve tek kullanımlık eldivenlere dolanan vahşi hayvanların fotoğraflarını toplamak için sosyal medya platformlarını taradı.

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Pandemi vahşi yaşam için hala devam ediyor! İnsanın içini acıtan görüntüler

Çoğunu kuş türleri oluşturuyor

Ekip, Nisan 2020'den Aralık 2021'e kadar 23 ülkede toplamda 114 olay kaydetti. Bilim insanları tek kullanımlık plastiklerden etkilenen hayvanların çoğunun kuş türlerinden oluştuğunu açıkladı.

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