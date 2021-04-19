Pandemi sürecinde kaygı yönetimi nasıl olmalı kaygıyı azaltan 6 tavsiye!
Pandemi dönemi hemen herkeste ruhsal problemleri tetikledi. Bu süreçte en çok da kaygılarımız arttı. Koronavirüsün yarattığı kaygıları azaltmada yardımcı olacak öneriler haberimizde.
Bir senedir hayatımızda olan koronavirüs sağlık, ekonomik ve ruhsal sorunların oluşumunu tetikledi. Uzun süre eve kapanmak, belirsizlik, sosyalleşememek kaygı problemlerini de artırdı. Yaşadığınız kaygıları hafifletecek bazı tavsiyeleri sıraladık.
Pandemi döneminde kaygıyı azaltmak için şunları yapın:
-Günlük rutin işlerle uğraşmaya devam edilmeli, çalışma düzeni yeni şartlara göre ayarlanmalı.
-Düzenli uyumaya, yatma ve uyanma saatlerine özen gösterilmeli.
-Normal düzendeki hobilere devam edilmeli, bol kitap okunmalı ve müzik dinlenmeli. Mümkünse bir hobi edinilmeli.