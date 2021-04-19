Pandemi sürecinde kaygı yönetimi nasıl olmalı kaygıyı azaltan 6 tavsiye!

Bir senedir hayatımızda olan koronavirüs sağlık, ekonomik ve ruhsal sorunların oluşumunu tetikledi. Uzun süre eve kapanmak, belirsizlik, sosyalleşememek kaygı problemlerini de artırdı. Yaşadığınız kaygıları hafifletecek bazı tavsiyeleri sıraladık.