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Pandemi sürecinde kaygı yönetimi nasıl olmalı kaygıyı azaltan 6 tavsiye!

Pandemi sürecinde kaygı yönetimi nasıl olmalı kaygıyı azaltan 6 tavsiye!

Pandemi dönemi hemen herkeste ruhsal problemleri tetikledi. Bu süreçte en çok da kaygılarımız arttı. Koronavirüsün yarattığı kaygıları azaltmada yardımcı olacak öneriler haberimizde.

Pandemi sürecinde kaygı yönetimi nasıl olmalı kaygıyı azaltan 6 tavsiye!

Bir senedir hayatımızda olan koronavirüs sağlık, ekonomik ve ruhsal sorunların oluşumunu tetikledi. Uzun süre eve kapanmak, belirsizlik, sosyalleşememek kaygı problemlerini de artırdı. Yaşadığınız kaygıları hafifletecek bazı tavsiyeleri sıraladık.

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Pandemi sürecinde kaygı yönetimi nasıl olmalı kaygıyı azaltan 6 tavsiye!

Pandemi döneminde kaygıyı azaltmak için şunları yapın:

-Günlük rutin işlerle uğraşmaya devam edilmeli, çalışma düzeni yeni şartlara göre ayarlanmalı.

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Pandemi sürecinde kaygı yönetimi nasıl olmalı kaygıyı azaltan 6 tavsiye!

-Düzenli uyumaya, yatma ve uyanma saatlerine özen gösterilmeli.

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Pandemi sürecinde kaygı yönetimi nasıl olmalı kaygıyı azaltan 6 tavsiye!

-Normal düzendeki hobilere devam edilmeli, bol kitap okunmalı ve müzik dinlenmeli. Mümkünse bir hobi edinilmeli.

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