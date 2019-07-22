Pamukkale'yi dayanılmaz koku sardı herkes köpek leşi sandı ama

Edinilen bilgiye göre olay, Dokuzkavaklar Mahallesi 2097 sokakta meydana geldi. Sokaktaki iki katlı binanın ikinci katında oturan Mevlüt Dağdaş isimli vatandaş, sabah erken saatlerde işten eve geldiğinde çevrede dayanılmaz kötü bir koku olduğunu fark etti. Kedi ya da köpek leşinden şüphelenen Dağdaş, bina çevresini kontrol etti.