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Pamukkale'de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı! Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla gökyüzünde süzüldü

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Pamukkale'de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı! Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla gökyüzünde süzüldü

Pamukkale'de sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve pankartlarla gökyüzünde süzüldü.

Pamukkale'de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı! Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla gökyüzünde süzüldü - Resim: 1

Pamukkale Mahallesi Kocaçukur mevkisinden sabahın ilk ışıklarıyla havalanan balonlara, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları, "Kahramanlığın adı Türkiye" ve "Zaferin adı Türkiye" yazılı pankartlar asıldı.

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Pamukkale'de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı! Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla gökyüzünde süzüldü - Resim: 2

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bir paraşütçü, Türk bayraklı paraşütüyle sıcak hava balonundan misafiriyle birlikte atladı.

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Pamukkale'de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı! Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla gökyüzünde süzüldü - Resim: 3

Bir süre travertenler üzerinde dolaşan paraşüt, güvenli alana iniş yaptı.

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Pamukkale'de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı! Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla gökyüzünde süzüldü - Resim: 4

Bu anlar, pilotun kamerasınca kaydedildi.

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