Pamela Anderson sevgilisi Adil Rami tarafından aldatıldı! Canavar diyerek isyan etti
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Pamela Anderson, sosyal medya hesabından sevgilisi Adil Rami'nin kendisini aldattığını açıkladı.
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Pamela Anderson, yaşadığı şoku sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Anderson, Instagram hesabından sevgilisi Adil Rami'nin kendisinden başka bir sevgilisi daha olduğunu ve 2 yıllık ilişkisinin bittiğini anlattı.
Sahil Güvenlik'in yıldızı Pamela Anderson, "İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir?" diyerek sevgilisi Adil Rami'ye isyan etti. Kendisini aldatan Adil Rami'ye 'canavar' diyen Anderson, "Hayatımın son iki yılı yalanmış. Büyük bir aşka inanmıştım, kandırıldım. Öğrendiğim kadarıyla ikili bir hayat yaşıyormuş." ifadelerini kullandı.
Anderson, ''Bunu kabullenmek çok zor. Hayatımın son 2 yılından fazlası meğer yalanmış. Kandırıldım! Büyük bir aşk yaşıyorduk! Son günlerden öğrendiğim şeylerden sonra yıkıldım!
Öğrendiğim şey de onun çift bir hayat yaşadığıydı. Eşlerinin oturduğu evlerde yakın yerlerde kız arkadaşlarıyla buluşan başka futbolcular hakkında şakalar yapardı.