Pamela Anderson sevgilisi Adil Rami tarafından aldatıldı! Canavar diyerek isyan etti

Sahil Güvenlik'in yıldızı Pamela Anderson, "İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir?" diyerek sevgilisi Adil Rami'ye isyan etti. Kendisini aldatan Adil Rami'ye 'canavar' diyen Anderson, "Hayatımın son iki yılı yalanmış. Büyük bir aşka inanmıştım, kandırıldım. Öğrendiğim kadarıyla ikili bir hayat yaşıyormuş." ifadelerini kullandı.