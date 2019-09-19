Palu ailesi davasında ortaya çıkan gaz lambası tekniğini Müge Anlı anlattı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında ortaya çıkardığı, Türkiye'nin gündemine cinayet, tecavüz ve işkencelerle oturan Palu ailesi dün 3. kez hakim karşısına çıktı. Müge Anlı ise bu gün canlı yayında Palu ailesi davası hakkındaki detayları açıkladı. Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael ise hereksi şoke eden itirafı ekran başındaki herkesi dehşete düşürdü. Mahkemede Avukat Alper Bayrak'ın gündeme getirdiği psikolojide gaz lambası tekniği ise merak konusu oldu.