Palu ailesi davasında flaş gelişme: 3 kişi tahliye oldu! Müge Anlı canlı yayında tepki gösterdi: "Vah gidene"

Müge Anlı canlı yayını bir son dakika gelişmesi ile açtı. Palu ailesine ilişkin konuşan Müge Anlı, yargıtay kararını aktardı. Avukat Alper Bayrak'ı tekrar stüdyoda ağırlayan Müge Anlı "Aslında Palu ailesinin bizimle tanışmasına vesile olan kişidir. Çünkü bir anne ve çocuğunun ortada olmadığını gören ve bununla ilgili sürecin sağlıklı işlemediğini görünce ailenin programımıza başvurmasına vesile olan avukattır Alper. Yaşananları senden duymak istedim" dedi.