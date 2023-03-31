Palu ailesi davasında flaş gelişme: 3 kişi tahliye oldu! Müge Anlı canlı yayında tepki gösterdi: "Vah gidene"
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Palu ailesi konusu Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili görülen davada flaş bir karara imza atıldı. Canlı yayında son durumu aktaran Müge Anlı karara tepki gösterirken "Hepinizin içinden geçeni söyleyeceğim, "Vah gidene" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı canlı yayını bir son dakika gelişmesi ile açtı. Palu ailesine ilişkin konuşan Müge Anlı, yargıtay kararını aktardı. Avukat Alper Bayrak'ı tekrar stüdyoda ağırlayan Müge Anlı "Aslında Palu ailesinin bizimle tanışmasına vesile olan kişidir. Çünkü bir anne ve çocuğunun ortada olmadığını gören ve bununla ilgili sürecin sağlıklı işlemediğini görünce ailenin programımıza başvurmasına vesile olan avukattır Alper. Yaşananları senden duymak istedim" dedi.
Müge Anlı, "Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın ortadan kaybolması ve ardından bir cinayete kurban gittiklerinin ayen beyan ortaya çıkmıştı. 2008 yılında Kocaeli'den kaybolmuştu Meryem Kangal ve 6 yaşındaki kızı. Kızın bir tek doğduğu günlere ait fotoğrafı vardı. Son bir fotoğrafı bile olmadı.
Palu ailesinde 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren stüdyomuzda ağırlamaya başlamıştık. Düğüm programlarımızda çözüldü ve 2 cinayet ortaya çıktı. 13 Ocak 2019'da 6 aile üyesi tutuklandı. Sanıkların birçoğu stüdyomuzdan alınıp götürüldü. Bu isimler tutuklanırken ilk olarak Fatih Palu suça sürüklenmiş çocuk olarak tutuksuz yargılanmaya başlandı.
Daha sonra annesi Havva Palu yaklaşık 2 yıl ceazevinde kalmıştı ve sonra tahliye edilmişti. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemisinde görülüyordu Meryem Kangal cinayeti davası...