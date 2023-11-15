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Palalı Sabri'nin akrabası, Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti: Korkunç anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Palalı Sabri'nin akrabası, Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti: Korkunç anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10 Kasım’da bir adam korkulukları aşarak aşağıya atladı.

Palalı Sabri'nin akrabası, Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti: Korkunç anlar böyle görüntülendi

Olay, 10 Kasım'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüde aracından inen bir adam korkuluk tarafına geçti.

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Palalı Sabri'nin akrabası, Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti: Korkunç anlar böyle görüntülendi

Çevredeki vatandaşların “dur yapma” çağrılarına uymayan kişi kendini köprüden aşağı bıraktı.

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Palalı Sabri'nin akrabası, Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti: Korkunç anlar böyle görüntülendi

 Dehşet anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Beylerbeyi sahilinde arama yaptı ancak adamın cesedi bulunamadı.

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Palalı Sabri'nin akrabası, Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti: Korkunç anlar böyle görüntülendi

Devam eden çalışmalarda ise cenaze bulunarak önce sahile ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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