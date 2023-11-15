Palalı Sabri'nin akrabası, Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti: Korkunç anlar böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10 Kasım’da bir adam korkulukları aşarak aşağıya atladı.
Olay, 10 Kasım'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüde aracından inen bir adam korkuluk tarafına geçti.
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Çevredeki vatandaşların “dur yapma” çağrılarına uymayan kişi kendini köprüden aşağı bıraktı.
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Dehşet anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Beylerbeyi sahilinde arama yaptı ancak adamın cesedi bulunamadı.
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Devam eden çalışmalarda ise cenaze bulunarak önce sahile ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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