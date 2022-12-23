Pakize Suda'ya veda! Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Elagözlü paylaşımında, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah hayatını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.