Pakize Suda'ya veda! Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
"Hayat Bilgisi", "Davetsiz Misafir" ve "Sevda Çiçeği" adlı yapımlarda rol alan, oyuncu ve yazar Pakize Suda, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan haberi Suda'nın vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. 70 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından bugün Menteşe Şehir Yeni Mezarlığına defnedildi.
Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Pakize Suda, yaklaşık bir hafta önce rahatsızlandı. Kalp damar tıkanıklığı nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suda'nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu ve felç geçirdiği tespit edilirken, yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren Suda doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Suda'nın vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ölüm haberini duyurdu.
Elagözlü paylaşımında, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah hayatını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.