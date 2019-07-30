Pakistan'da uçak evlerin üzerine düştü! Dehşet görüntüler

Kazanın ardından Ravalpindi kentindeki askeri kurtarma ekipleri, 1122 Rescue ilk yardım ekipleri ile itfaiye olay yerinde söndürme ve kurtarma çalışmaları başlattı. Kazada 5'i asker, 12'si sivil 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen askerlerden ikisinin yarbay rütbesinde olduğu açıklandı.Uçağın düşme nedenine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

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