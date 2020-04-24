Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı
Ramazana yarın tutulacak oruçla başlayacak olan Pakistan'da ilk teravih namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek ve maske takılarak kılındı.
Pakistan'ın sembol yapılarından başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'ne maskesiz cemaat alınmadı, cami girişinde gelenlerin ateşi ölçüldü.
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Caminin avlusunda kılınan namaz sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, geçen yılların aksine az sayıda kişi camiye geldi.
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Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han ile bir araya gelen ülkenin önde gelen dini gruplarının temsilcileri, ramazan boyunca gerekli önlemler alarak teravih namazı kılınması gerektiğini belirtmişti.
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Hükümet tarafından kabul edilen bu talebin ardından camilerin kapalı alanlarına girecek cemaat sayısı kısıtlanmış, bazı camilere ise maskesiz girilemeyeceği açıklanmıştı.
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