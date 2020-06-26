Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi Diriliş Ertuğrul'un ilk bölümü 60 milyon kere izlendi

"En önemli şey, tüm Türk obalarını birleştirerek Osmanlı İmparatorluğu'nu kurması"

Dizinin ülkede çok izlendiğine dikkati çeken Çima, "Beni Ertuğrul Gazi'yle ilgili etkileyen en önemli şey, tüm Türk obalarını birleştirerek Osmanlı İmparatorluğu'nu kurması. Çocuklarımız bu diziyi izleyip iyi zaman geçirebilir ama aynı zamanda ilham almalılar." diye konuştu.