Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi Diriliş Ertuğrul'un ilk bölümü 60 milyon kere izlendi
Pakistan'da bir site yönetimi, izledikleri Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisiyle site çevresine dikilmek üzere iki Ertuğrul Gazi heykeli yaptırdı.
Lahor kentindeki Maraghzar sitesi yöneticisi Şahzad Çima, yerel medyaya yaptığı açıklamada yaptırdıkları iki heykelin birini site önündeki caddeye diktiklerini, ikincinin ise halen site bahçesinde beklediğini söyledi.
Talep site sakinlerinden geldi
Çok fazla site sakininin yönetimden Ertuğrul Gazi'yle ilgili talepte bulunduğunu aktaran Çima, "Heykelleri Kamalia şehrindeki metal ve fiber ustalarına yaptırdık. Heykelin dikildiği yere Ertuğrul Gazi Kavşağı diyeceğiz." dedi.
"İslami değerlerimizi hatırlamamızı sağlıyor"
Çima, bölgedeki kavşakların isimlerini Müslüman savaşçılardan aldığını belirterek, "Bu küçük şeyler kim olduğumuzu ve İslami değerlerimizi hatırlamamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.
"En önemli şey, tüm Türk obalarını birleştirerek Osmanlı İmparatorluğu'nu kurması"
Dizinin ülkede çok izlendiğine dikkati çeken Çima, "Beni Ertuğrul Gazi'yle ilgili etkileyen en önemli şey, tüm Türk obalarını birleştirerek Osmanlı İmparatorluğu'nu kurması. Çocuklarımız bu diziyi izleyip iyi zaman geçirebilir ama aynı zamanda ilham almalılar." diye konuştu.