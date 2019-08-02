Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

İslam ülkelerinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları kurulurken, Pakistan'da da kurbanlık develer görücüye çıktı.

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı - Sayfa 1

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dünyanın dört bir yanında Müslümanları hazırlık telaşı sardı

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Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı - Sayfa 2

Bazı ülkelerde koyun, koç ve büyükbaş hayvanlar kurban pazarlarında yerini alırken, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinde ise develer görücüye çıktı.

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Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı - Sayfa 3

Pakistan’da da kurban pazarlarında develer görülmeye başlandı. Develer, Pakistan'da kurban için sıklıkla tercih ediliyor.

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Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı - Sayfa 4
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